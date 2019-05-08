الرئيسية أخبار عربية أمر ملكى بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب رئيسا لهيئة الطيران المدنى السعودى الأربعاء، 08 مايو 2019 03:27 ص خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان كتب محمد جمال إضافة تعليق أصدرالديوان الملكى السعودى، اليوم الأربعاء أمرا ملكيا بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب المنصورى رئيسا للهيئة العامة للطيران المدنى بمرتبة وزير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. عائض القرنى يعتذر للسعوديين: علاقتى بقطر انتهت وأردوغان يستهدف المملكة تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن مسار إلكترونى للحجاج والمعتمرين القطريين تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-5-2019 السعودية أمر ملكى الطيران المهدى الهيئة العامة للطيران المدنى اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا 3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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