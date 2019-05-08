أمر ملكى بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب رئيسا لهيئة الطيران المدنى السعودى

كتب محمد جمال

أصدرالديوان الملكى السعودى، اليوم الأربعاء أمرا ملكيا بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب المنصورى رئيسا للهيئة العامة للطيران المدنى بمرتبة وزير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.