video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 04:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمر ملكى بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب رئيسا لهيئة الطيران المدنى السعودى

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:27 ص
أمر ملكى بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب رئيسا لهيئة الطيران المدنى السعودى خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

السعودية

أمر ملكى

الطيران المهدى

الهيئة العامة للطيران المدنى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة