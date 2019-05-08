أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 – 5 – 2019 بقيمة 3 جنيهات مستهل تعاملات اليوم، حيث صعد سعر جرام الذهب لكافة الأعيرة بقيمة 3 جنيهات، نتيجة تحرك سعر الذهب عالميا بصورة ملحوظة.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، من 1281 دولار إلى 1289 دولار بنسبة ارتفاع 0.45 %، نتيجة مخاوف من التصعيد الأمريكى الصينى، عقب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 % على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر :



عيار 21 سجل اليوم 615 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل اليوم 527 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 4920 جنيها.

أوقية الذهب 1289 دولار.

أسعار الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من اليوم السابع، وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، وكذلك تحليل لوضع السوق وحجم المبيعات من حين إلى أخر.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر بقيمة طفيفة جدا تتراوح ما بين 501 قرشا إلى 1 جنيه، وهو ما لا يؤثر فى السعر النهائى للذهب.