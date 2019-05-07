6 أرقام هامة عن معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

استضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس، الأحد الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذكرت السعيد عدد من الأرقام الهامة عن أوضاع الاقتصاد المصرى خلال الاجتماع، جاءت كما يلى: