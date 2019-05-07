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6 أرقام هامة عن معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:00 ص
6 أرقام هامة عن معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى.. تعرف عليها هالة السعيد وزير التخطيط
كتب أمين صالح
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استضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس، الأحد الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذكرت السعيد عدد من الأرقام الهامة عن أوضاع الاقتصاد المصرى خلال الاجتماع، جاءت كما يلى:

  1. النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 بلغ 5.5%
  2. حجم الاستثمارات العامة المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، بلغ 528 مليار جنيه
  3. حجم الاستثمارات العامة بالموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2018/2019 بلغ 410 مليار جنيه
  4. انخفاض معدلات البطالة لأول مرة إلى أقل من 9% حيث بلغت 8.4%
  5. انخفاض معدلات البطالة بين الإناث لتصل إلى 19%
  6. تحويلات المصريين بالخارج تُمثل 26% من إجمالى النقد الأجنبى

 

 


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