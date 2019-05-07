5 أسئلة عن التمويل العقارى..أبرزها شرط تسجيل العقار

كتب هانى الحوتى

يسهم قطاع التمويل العقارى فى توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها، ويسهم القطاع - بشكل عام - فى توفير السيولة المالية لنشاط التطوير العقارى والذى يعد أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر.

ويرتبط نشاط التطوير العقارى ، بالعديد من القطاعات الاقتصادية المغذية له سواء بصورة مباشرة (كقطاع مواد البناء والمقاولات والكهرباء) أو بصورة غير مباشرة (كالأجهزة والمعدات الكهربائية) إضافة إلى أن القطاع العقارى يعد كثيف العمالة.

وارتفع حجم نشاط التمويل العقارى إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة مع 8.5 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 26%.

1- ما هو التمويل العقارى؟

يعد التمويل العقارى بصفة عامة وسيلة لتمويل شراء المساكن وغيرها من الاستثمارات العقارية الأخرى، يرى معظم الناس أن التمويل العقارى هو توفير المال من أجل شراء أو بناء مسكن، ومع ذلك يمكن استخدام التمويل العقارى لعمل التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط بل يمكن يسرى على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المبانى التجارية.

يتضمن التمويل العقارى حق امتياز على العقار أو الرهن الرسمى أو الضمانات الأخرى التى تقبلها جهة التمويل، والتى يتم تنفيذها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.



2- ما الذى يمكن تمويله من خلال عملية التمويل العقارى ؟

شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات السكنية، الوحدات الإدارية، المنشآت الخدمية، مبان المحال المخصصة للنشاط التجارى.

3- ما هو حجم التمويل الذى يمكننى الحصول عليه ؟

توجد قيود محددة على القسط الشهرى الذى يتم سداده للتأكد من عدم حصولك على تمويل أكبر مما قد تستطيع سداده، ولا يمكن تجاوز هذه القيود، وتتمثل هذه القيود فى النسب المئوية التالية

25% من دخلك الشهرى إذا كان دخلك فوق مستوى الدخول المنخفضة.

40% من دخلك الشهرى إذا كان دخلك مرتفع.



4- هل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلاً ؟ نعم ينبغى أن تفكر فقط فى شراء العقار المسجل آو القابل للتسجيل، وتعد الأراضى التى ليس لها سندات ملكية والعقارات الكائنة فى المناطق غير الرسمية والمبانى المخالفة للأنظمة واللوائح غير قابلة للتسجيل.