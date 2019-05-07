10آلاف طالب تربية وآداب يؤدون امتحانات نهاية العام 18مايو بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن 10 آلاف و722 طالب وطالبة بكليتى الآداب والتربية يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى تبدأ 18 مايو الحالى وتستمر حتى 18 يونيه القادم، مؤكدا على أنه تم التشديد على عمداء الكليات وكافة المسئولين ببدء الامتحانات فى الوقت المحدد، وتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأشار الدكتور عادل السعدنى عميد كليه الآداب، إلى أن 6236 طالب وطالبه يؤدون الامتحانات فى مختلف سنوات الدراسة، منهم 1848 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفرقة الأولى داخل 45 لجنه صباحية، و1530 طالب وطالبة بالفرقة الثانية يؤدون الامتحانات داخل 48 لجنه بالفترة الصباحية، وأن طلاب الفرقه الثالثة 1441 طالب وطالبة داخل 39 لجنه بالفترة المسائية، وطلاب الفرقه الرابعة وعددهم 1417 طالب وطالبة داخل 39 لجنه مسائية، وأن جميع الأقسام العلمية بالكليه يؤدون الامتحانات بمقر الجامعة الجديدة.

وأوضح السعدنى، أن طلاب التخلفات الامتحانات يؤدون الامتحانات بمبنى عبد الحميد شلبى التابع لكليه الطب البيطرى وقسم اللغة العربية مخصص له الدور الأول بمبنى الكلية وقسم علم الاجتماع بالدور الأول علوى وقسمى اللغة الفرنسية والتاريخ بالدور الثالث، أما طلاب قسم الفلسفة يؤدون الامتحانات مدرج 1 بكلية الطب البيطرى وقسم اللغة الإنجليزية بمدرج عثمان، وتم تخصيص حجره للإدارة الطبية داخل المبانى التى تعقد بها الامتحانات ، وأن 44 طالب من ذوى القدرات الفائقة و6 طلاب دمج يؤدون الامتحانات داخل لجان خاصة، وكذلك تم تدريب مسبق للمراقبين على كيفيه التعامل مع طلاب الدمج.

وأكد الدكتور مدحت صالح عميد كليه التربيه أن 4486 طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات بجميع الفرق داخل 63 لجنه، وان 1433 طالب بالفرقة الأولى سيؤدنهما فى 23 لجنه والفرقة الثانيه يؤدى 1066 طالب وطالبة داخل 13 لجنه بالفترة المسائية، وأن طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 1001 طالب وطالبه بواقع 12 لجنه يؤدون الامتحانات بالفترة الصباحية كما يؤدى 986 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة داخل 15 لجنة.