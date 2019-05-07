‏ تموين المنوفية: توريد 42 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

المنوفية _محمد فتحي

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم42572.779 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال، على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد ، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

ومن جانبه، شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول، بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.