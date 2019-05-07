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"يا سرقة ما تمت".. خنقت طفلة جارتها لسرقة حلقها "فطلع فلصو"

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:10 م
"يا سرقة ما تمت".. خنقت طفلة جارتها لسرقة حلقها "فطلع فلصو" المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل
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الطمع ملء قلبها، فخانت "العيش والملح" الذى طالما أكلته فى منزل صديقتها وجارتها بكفر الزيات فى الغربية، وقررت اختطاف ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبى، وفى سبيل ذلك استعانت بزوجها لتنفيذ الجريمة.

 

وكانت الطفلة تعتبر جارتها مثل والدتها تمامًا، فقد تعودت أن تراها كثيرًا فى منزلهم تتجاذب أطراف الحديث مع والدتها، لكنها لم تدر أن نهايتها ستكون على يد هذه السيدة.

 

والمتهمة استدرجة الطفلة لمنزلها، وسرقت قرطها الذهبى، لكن الطفلة هددتها أن تسرد تفاصيل الواقعة لوالدتها، فقررت المتهمة التخلص من بقايا جريمتها بقتل الطفلة.

 

وقالت المتهمة: "خنقت بـ"إيشارب" ثم وضعت جثتها داخل جوال بلاستيك وحمله زوجى وألقاه فى مياه نهر النيل، لكن " يا فرحة ما تمت..طلع الحلق فلصو"، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة الطفلة القتيلة عقب الإرشاد عن مكان الجريمة.

 

وتلقى مركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية بلاغًا من ربة منزل مُقيمة بقرية الدلجمون، بقيام ربة منزل سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وزوجها عامل، باختطاف ابنتها التى تبلغ من العمر 12 سنة، طالبة، أثناء تواجدها بجوار ترعة الباجورية أمام القرية.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بإشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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