وزير خارجية البحرين: قطر لم تتردد فى رفع القضايا بالغش والأوراق المزورة

كتب محمد تهامى زكى

أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، أنه ليس من سياسة الإمارات رفع القضايا فى المحاكم الدولية، إنما قطر هى التى لم تتردد فى رفع القضايا فى كل مكان وباستخدام الأوراق المزورة وبالغش والخداع.

وقال وزير الخارجية البحرينى: "نعلم بأنه ليس من سياسة الإمارات رفع القضايا فى المحاكم الدولية، وإن كانت على حق، إنما قطر هى التى لم تتردد فى السابق فى رفع القضايا فى كل مكان وباستخدام الأوراق المزورة وبالغش والخداع دون أى رادع، ولا زالت على هذا النهج البائس فى محاولاتها للخروج من أزمتها العميقة".



وزير خارجية البحرين

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أكد أن الإمارات لم تسع إلى رفع القضايا فى المنظمات والمحاكم الدولية، لكن للأسف هذا ما قامت به قطر فى تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، مشددًا على أنه كان من الأجدى بالدوحة مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب.

وأضاف قرقاش: "اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانونى لدولة الإمارات فندوا فيها الإدعاءات القطرية، وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطرى للموقع الإلكترونى الذى يستخدمه المواطن القطرى للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانونى يتفكك ويرتد على الدوحة.

وتابع قرقاش: "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسى والمسار القانونى فهو منطق العاجز المتكابر، وهذه رسالة لاهاى".