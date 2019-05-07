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وزير الرى يكلف قيادات الوزارة بالمحافظات بالتواصل مع المزارعين وحل مشاكل المياه

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:00 ص
وزير الرى يكلف قيادات الوزارة بالمحافظات بالتواصل مع المزارعين وحل مشاكل المياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية فى كل محافظة والتواصل مع المزارعين، و تفعيل وحدة الشكاوى بكل محافظة ومتابعة حالة المياه بشكل يومى وحل المشكلات فى حينها لعدم حدوث أزمات خلال موسم الزراعات الصيفية.

ووضع قطاع الرى خطة وبرنامج لتوزيع المياه على مستوى الجمهورية وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة بما يضمن تحقيق ذلك وتشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياه لجموع المنتفعين.

الجدير بالذكر أن وزارة الرى تتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة، من خلال لجان تنسيقية مع القطاعات المستخدمة للمياه مثل اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين (وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى)، واللجنة الدائمة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللجنة التنسيقية لمتابعة السياحة النيلية والنقل النهرى، ولجنة الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك المياه بمشاركة كافة الجهات المعنية.

يذكر أنه تم تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بـ 724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - الإسكندرية"، و تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية قامت  بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

كما تم حظر زراعة الأرز فى محافظات "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، و القاهرة، و القليوبية، والمنوفية، و مرسى مطروح، و شمال سيناء، و جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".


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