وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير، وأمين عام الجمعية مها البرجس - علاقات التعاون الوثيقة بين الكويت والاتحاد الدولي، وآفاق العلاقة المستقبلية والتعاون المثمر بين الجانبين، إضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الثنائي المشترك في مختلف المجالات الحيوية والمهمة، وسبل دعم الأنشطة الإنسانية، والاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وحول العالم.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس جمعية الصليب الأحمر الصيني، عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد المسئول الإغاثي الدولي تطلع الاتحاد الدولي للتعاون الوثيق مع الكويت، خدمة للأهداف والغايات النبيلة للعمل الإنساني، مثمنا في الوقت نفسه الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للمنظمة ونشاطاتها وأعمالها الإنسانية، لمساعدة الشعوب المنكوبة في مختلف المجالات.