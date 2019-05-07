وزير الخارجية الروسي : أغلبية دول العالم تسعى لحل شامل للأزمة فى فنزويلا

موسكو – وكـــــــــــــالات الأنــــــــــباء

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الفنزويلي خورخي أريسا، الذي يزور روسيا حاليًا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في فنزويلا

وقال لافروف، إن أغلبية دول العالم تسعى لتسوية سياسية شاملة للأزمة فى فنزويلا، مضيفا:"متضامنون مع الشعب الفنزويلى ومادورو وروسيا مستعدة للمساهمة فى تجاوزها"، مشدداً على أن بلاده تعمل على تطوير مواقف مجموعة الاتصال الدولية كون التصعيد يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة.