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خالد صلاح
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وزير التعليم العالى يستقبل سفير نيبال بالقاهرة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:37 ص
وزير التعليم العالى يستقبل سفير نيبال بالقاهرة وزير التعليم العالى يستقبل سفير نيبال بالقاهرة
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أمس الإثنين جبندرا برصادا أريال سفير دولة نيبال بالقاهرة، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خاصًة ما يتعلق بشئون الطلاب النيباليين الدارسين بالجامعات المصرية،  وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم سواء فى مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ووعد الوزير خلال اللقاء بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين النبياليين، وحل كافة المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدراسة في مصر.

وأكد د. عبد الغفار حرصه على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وتيسير كافة السبل والوسائل العلمية التي تساعدهم على تحصيل العلم والمعرفة، موضحًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء دراستهم.

ومن جانبه وجه سفير نيبال الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذى تقدمه لدولة نيبال وخاصة وزارة التعليم العالى لدعمها ومساندتها للطلبة النبياليين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والنيبالي.

وأضاف سفير نيبال رغبة طلابه فى الالتحاق بالدراسة فى مصر ، وخاصة فى مجالات العلوم الطبية حيث سيتم تسجيلها على موقع السفارة ،وذلك لتعريف الطلاب بأهمية الدراسة فى مصر.

شهد اللقاء د. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة.


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