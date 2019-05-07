video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تستقبل السفير الإيطالى لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:44 ص
وزيرة الصحة تستقبل السفير الإيطالى لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع السفير الايطالى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
 
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، السفير الإيطالى في القاهرة، جيامباولو كانتيني، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحى.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، حيث طالب الجانب الإيطالى بدراسة تحويل المبنى القديم للقنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد، إلى مركز طبى متخصص لحضانات الأطفال والرعايات المركزة، الأمر الذى رحبت به وزيرة الصحة ووجهت الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة للمشروعات، بتشكيل لجنة فنية من شأنها سرعة مراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بالمبنى للبدء في تطويره بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.
 
وأضاف  أن الجانب الإيطالي عرض تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي من خلال شركة "إيني" الإيطالية، والتي ستقوم بإنشاء قسم للحروق سواء بمستشفى الهرم التخصصي أو المستشفى الإيطالى بالعباسية، ووفقاً لنتائج الدراسات سيتم إختيار إحداهما للبدء بإنشاء القسم، وبما يساهم فى تقديم خدمة طبية للمرضى عالية الجودة.
 
 
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى  تعزيز التعاون في مجال الدواء، حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان، في هذا الصدد الدكتور تامر عصام، مساعد الوزيرة لشئون الدواء، بتذليل كافة العقبات أمام شركات الدواء الإيطالية بما يساهم في سرعة تسجيل الدواء، واتاحته فى السوق المصري بسعر مناسب للمريض

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: 19.7 مليون مواطن مصابون بالسمنة فى نهاية حملة 100 مليون صحة

وزيرة الصحة تزور الاعلامى شريف مدكور بمستشفى دار الشفاء

"الصحة": إحلال وتجديد 1000 ماكينة غسيل كلوى تخطت 40 ألف ساعة عمل فى 400 مستشفى.. رئيس قطاع الطب العلاجى: المخزون الاستراتيجى لمستلزمات الغسيل يكفى 6 شهور.. ويؤكد: إجراءات مكافحة العدوى مطبقة على 7000 ماكينة

الصحة: توفير خدمة انتقال سيارات الرعاية المتقدمة للكشف المنزلى على المرضى

الصحة

السفير الإيطالى

حضانات الاطفال

مركز طبى

بورسعيد

الدواء




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة