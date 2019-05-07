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وزيرة السياحة تعلن عن شراكة مع cnn للترويج للسياحة المصرية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:45 م
وزيرة السياحة تعلن عن شراكة مع cnn للترويج للسياحة المصرية وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان
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أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن شراكة جديدة مع شبكة cnn للترويج للسياحة المختلفة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحديث آليات الترويج، لافتة إلى أن الأدوات تختلف تماما الآن عما سبق، وأصبح الشخص الذى يبحث عن السفر لا يفكر فقط فى رؤية المكان ولكن أيضا يرغب فى أن يندمج مع الناس والمجتمعات، مضيفة أن الوزارة ستعمل مع شبكة cnn لخلق محتوى جديد يقدم للعالم الأماكن السياحية الموجودة فى مصر.
 
وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تريد إظهار إبداع الشعب المصرى من موسيقى لرياضة لغيرها من الإمكانيات لديه، وكذلك الترويج للمتحف المصرى الكبير الذى سيكون افتتاحه فى 2020، وهذا سيعيد مكانة مصر فى السياحة الثقافية.
 
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج؛ حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
 
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة السياحة، مساء اليوم الثلاثاء ، اتفاقية شراكة جديدة مع شبكة CNN الإخبارية العالمية، وذلك فى إطار تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية.
 
ويأتى تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، حيث تولى الوزارة اهتماما بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالمدونين للترويج للمقاصد السياحية المصرية.
 
 
 

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