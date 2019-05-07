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وزارة الطيران تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجها

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:11 ص
وزارة الطيران تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجها جانب من ندوة وزارة الطيران للتوعية بمخاطر الادمان
كتب هانى عثمان
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نظمت وزارة الطيران المدنى، ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة.
 
وحضر الندوة، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمستشار حسن حرك المستشار القانونى للصندوق، والدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى.
 
دارت الندوة حول التوعية بمخاطر الإدمان على صحة الإنسان والمجتمع ككل وعن أنواع المخدرات والسموم وأضرارها، بالإضافة إلى البعد القانونى الخاص بقانون مكافحة المخدرات وعن عملية إجراء التحليل على العاملين بالدولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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مكافحة الادمان

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