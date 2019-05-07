video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نفوق 15 رأس ماشية فى حريق بقرية دمليج بالمنوفية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:45 م
نفوق 15 رأس ماشية فى حريق بقرية دمليج بالمنوفية سيارة إطفاء - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

نفق 15 رأس ماشية ، فى حريق بحظير بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،  تحرر عن الواقعة المحضر  اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

 تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من نشوب حريق هائل بحظريتين ماشية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عنه نفوق 15 رأس ماشية ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جنايات شبين" تحبس عاطلة 3 سنوات لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة

تحرير 513 مخالفة مرورية وفحص 23 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 957 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

حبس طالب قتل صديقه بسبب المزاح فى المنوفية

صور.. صلاة التراويح فى أول أيام شهر رمضان بمسجد سيدى زوين بالمنوفية

مقتل طالب على يد صديقه بسبب المزاح فى المنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

مركز منوف

حظيره مواشى

النيابه العامه

الحمايه المدنيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة