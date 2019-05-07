نفوق 15 رأس ماشية فى حريق بقرية دمليج بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

نفق 15 رأس ماشية ، فى حريق بحظير بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من نشوب حريق هائل بحظريتين ماشية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عنه نفوق 15 رأس ماشية ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.