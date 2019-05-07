ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1370 طن قمح، فى حين غادر 607 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32158، من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 2375 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176820 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 35381 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة، 29122 طن ملح، و 5750 طن يوريا، و 3650 طن علف بنجر، و 1100 طن أسمنت .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 248 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2891 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 7500 طن قمح، و 8690 طن حديد، و 691 طن خشب، و 4700 طن أرز، و 2000 طن خردة، و 3300 طن فول صويا، و 2000 طن ذرة .