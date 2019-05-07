مميش: عبور 60 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.6 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 60 سفينة، بحمولة 4.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "EVER GIVEN" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.8 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز "zarja"، التى ترفع علم جزر مارشال، بحمولة 166 ألف طن، قادمة من قطر ومتجهة إلى المملكة المتحدة.