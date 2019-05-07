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الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:19 ص
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مقتل 3 من مسلحى حركة الشباب فى غارة جوية جنوبى الصومال

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:18 ص
مقتل 3 من مسلحى حركة الشباب فى غارة جوية جنوبى الصومال حركة الشباب الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو(أ ش أ)
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أعلن الجيش الأمريكى أن 3 من مسلحى حركة الشباب لقوا حتفهم إثر غارة جوية شنها جنوبى الصومال.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا - فى بيان أورده راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الثلاثاء، أن هذه الغارة الجوية كانت للدفاع عن النفس عقب قيام مقاتلى حركة "الشباب" بشن هجوم على القوات الصومالية بالقرب من منطقة "تورتورو".

وأضافت أن القوات الصومالية كانت تقوم بعملية من أجل القضاء على شبكة إرهابية فى المنطقة وتعزيز الدعم المحلى للحكومة عندما تعرضت لهجوم مسلحى "الشباب"، مشيرة إلى أنه لم تقع خسائر فى صفوف المدنيين.

 


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