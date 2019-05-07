video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط حافلة بممر ضيق فى الهند

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:04 م
مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط حافلة بممر ضيق فى الهند انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون إثر انزلاق حافلة على الطريق وسقوطها فى ممر ضيق بمقاطعة "رامبان" فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الثلاثاء، عن مسئول بالشرطة الهندية قوله إن الحادث وقع بالقرب من منطقة "سيناباتى" حيث كانت الحافلة متجهة إليها، مشيرا إلى أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها عند أحد المنحنيات.

وأضاف المسئول أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 16 شخصا وإصابة 17 آخرين فى انقلاب حافلة سياحية بالهند

مقتل 11 شخصا وإصابة 26 آخرين فى انقلاب حافلة شرق الهند

مصرع 27 شخصًا وإصابة 5 بانقلاب حافلة فى الهند

مقتل 8 أشخاص وإصابة أخرين فى حادث تصادم شمال الهند

الهند

انقلاب حافله

انقلاب حافله فى الهند

الشرطه الهنديه

كشمير

ممر ضيق




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة