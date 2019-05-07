مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط حافلة بممر ضيق فى الهند

نيودلهى(أ ش أ)

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون إثر انزلاق حافلة على الطريق وسقوطها فى ممر ضيق بمقاطعة "رامبان" فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الثلاثاء، عن مسئول بالشرطة الهندية قوله إن الحادث وقع بالقرب من منطقة "سيناباتى" حيث كانت الحافلة متجهة إليها، مشيرا إلى أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها عند أحد المنحنيات.

وأضاف المسئول أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.