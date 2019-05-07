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مصرع طالب غرقا فى نهر النيل بأسيوط

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:59 م
مصرع طالب غرقا فى نهر النيل بأسيوط غرق شاب - أرشيفية
أسيوط - محمود عجمى
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لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء الاستحمام في نهر النيل بمنطقة الوليدية مدينة أسيوط ، تم انتشال الجثمان ووضعه فى المشرحة تحت تصرف النيابة .

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط، بوجود شخص غريق بنهر النيل ،  بمنطقة الوليدية التابعة لحي شرق - دائرة القسم، وتبين من الانتقال والفحص أن الجثة لشاب يدعى  "إسماعيل.ا.ي.ع" مقيم محافظة الإسكندرية، طالب بكلية العلوم بجامعة أسيوط، لقي مصرعه أثناء الاستحمام بنهر النيل، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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