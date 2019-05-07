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مصرع طالب عقب خروجه من الامتحان بالدقهلية صدمته سيارة مسرعة بميت غمر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:04 م
مصرع طالب عقب خروجه من الامتحان بالدقهلية صدمته سيارة مسرعة بميت غمر جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب مصرعه، عقب خروجه من الامتحان بالمدرسة الصناعية الميكانيكية بميت غمر، بعدما صدمته سيارة مسرعة.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ميت غمر، باصطدام سيارة ملاكى بطالب حال خروجه من الامتحان على الطريق السريع، أمام المدخل الجنوبى لمدينة ميت غمر بناحية مدخل سوق الجملة امام مجمع المدارس.

 

وعلى الفور، انتقل سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، و تبين أن الطالب يدعى "خالد منصور" وأكد شهود العيان، على أنه بعد انتهاء المجنى عليه من أداء امتحانات مدرسة الصنايع الميكانيكيه الجديدة، وحال خروجه من المدرسة صدمته سيارة مسرعه مما أدى إلى وفاته فى الحال.


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