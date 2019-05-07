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مصدر بـ"جهاز الاتصالات": تغيير معايير اختبارات جودة المحمول أمر وارد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:00 ص
مصدر بـ"جهاز الاتصالات": تغيير معايير اختبارات جودة المحمول أمر وارد هاتف محمول - ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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كشف مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات، أن تغيير معايير اختبارات جودة التليفون المحمول، هو أمر وارد مع القياسات الجديدة للخدمة حيث يتم الإستعانة بأجهزة حديثة فى هذا الشأن.

ويترقب العديد من مستخدمى الهاتف المحمول اعلان اختبارات جودة الخدمة للشركات عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات ،  حتى يتسن الحكم على جودة كل شركة مقارنة بالأخرى.

وتقاس عمليات اختبار جودة المحمول وفقا لمعايير حددها الجهاز فى وقت سابق ويتم العمل بها منذ سنوات، فبالنسبة للخدمات الصوتية، حدد الجهاز بالا تتخطى نسبة عدم نجاح بدء المكالمة حاجز 2%، ونسبة انقطاع المكالمات 2%، أما جودة الصوت يجب ألا تتخطى 10%، وذلك وفقا للموقع الإليكترونى لجهاز تنظيم الاتصالات.

​أما بالنسبة لخدمات نقل البيانات، فقد حدد الجهاز عبر موقعه الإليكترونى، نسبة عدم نجاح بدء خدمة نقل البيانات 10%، أما الزمن اللازم لبدء خدمة نقل البيانات 10ثوانى، وسرعة نقل البيانات طبقا لما يتم قياسه.

ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول الى 93.13 مليون فيما يصل مستخدمى الانترنت الأرضى و المحمول الى نحو 40 مليون وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفترة المنتهية فى فبراير الماضى.


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