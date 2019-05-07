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الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:40 م
خالد صلاح
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مصادر: جنفور ترتب قرضا لسلطنة عمان بثلاثة مليارات دولار مع ربطه بالنفط

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:28 م
مصادر: جنفور ترتب قرضا لسلطنة عمان بثلاثة مليارات دولار مع ربطه بالنفط النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قالت مصادر مطلعة إن جنفور لتجارة الطاقة ترتب قرضا تجاريا بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار لسلطنة عمان، مدعوما بعقود طويلة الأجل لتصدير النفط من البلد العربي الخليجي.

وعمدت سلطنة عمان، التي تضررت بشدة حين هبطت أسعار النفط في 2014، على نحو متزايد إلى جمع التمويل من خلال بيع السندات وبالقروض المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن القرض الجديد الذي ترتبه جنفور سيتضمن مدفوعات سداد مرتبطة بتسليمات للخام العماني، وأكد مصدران آخران قيام جنفور بترتيب القرض.

 


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