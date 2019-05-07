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مساجد إسنا تشهد ملتقيات فكرية ومحاضرات حول "رمضان شهر القرآن" بعد صلاة العصر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:59 م
مساجد إسنا تشهد ملتقيات فكرية ومحاضرات حول "رمضان شهر القرآن" بعد صلاة العصر الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم ندوات دينية عقب صلاة العصر فى اليومين الأول والثانى من شهر رمضان المبارك فى عدد من المساجد بمدينة إسنا، وذلك بقيادة أئمة ومشايخ مديرية الأوقاف ضمن خطة المديرية لإقامة الملتقيات الفكرية والدينية فى كل مساجد المحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم ندوات وملتقيات فكرية فى منطقة حاجر كومير بإسنا، حيث تم عقد ندوات الملتقى بمسجدين أولهما المسجد الكبير بالترعة وثانيهما المسجد العتيق بالدقيرة، وذلك عصر كل يوم سبت واثنين وثلاثاء من كل أسبوع، ويشارك فى هذه الملتقيات نخبة من علماء الأوقاف، ونخبة من علماء الوعظ والإرشاد بالأزهر، وذلك حفاظا على نشر الفكر الوسطى ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه تم أيضا تنظيم ملتقى فكرة فى إدارة أوقاف أصفون، وذلك بمسجد العتيق باصفون ومسجد الشيخ أبو دوح بطفنيس، وقد أدى المحاضرة فضيلة الشيخ زكريا بكرى عبد الوهاب أمام وخطيب، وفضيلة الشيخ عبد المحسن محمد واعظ بالأزهر، وكان عنوان الملتقى عن رمضان شهر القرآن، وقد أدى المحاضرة فى المسجد العتيق فى اصفون الدكتور أحمد سليم.


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