مرضى الصدر بدمياط يشكون قلة النظافة.. وكيل الصحة: تكليف لجنة بحل المشكلة

دمياط معتز الشربينى

شكا عدد من المرضى المترددين على مستشفى الصدر بدمياط من تردى الأوضاع خاصة حالة الأسرة والفرش والنظافة العامة و طالبوا مسئول الصحة بدمياط بزيارة المستشفى لتحسين أوضاعها.

يقول على بسام احد ابناء قرية البصارطة بدمياط قمت بنقل ابنتى البالغةمن العمر 17عاما الى الان مستشفى الصدر بدمياط ولكننى فوجئت بأن الاسرة بدون فرش علاوة على سوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وخاصة دورات المياه مشيرا إلى أن هذه المستشفى تخدم عدد كبير من ابناء محافظة دمياط وكانت تحظى باهتمام مسئول الصحة ، وطالب بزيارة من وكيل وزارة الصحة بدمياط إلى المستشفى للوقوف على حالتها على الطبيعة حفاظا على صحة المرضى.

ومن جانبة قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط انه من الطبيعى عدم فرش الأسرة فى حالة خلو السرير من المرضى حسب تعليمات إدارة مكافحة العدوى، مضيفاً:" نبحث اى شكوى من المرضى وجارى تشكيل لجنة لزيارة المستشفى وتلافى أى ملاحظات والعمل على حلها لراحة المرضى.