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مرضى الصدر بدمياط يشكون قلة النظافة.. وكيل الصحة: تكليف لجنة بحل المشكلة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:00 ص
مرضى الصدر بدمياط يشكون قلة النظافة.. وكيل الصحة: تكليف لجنة بحل المشكلة تردى حالة مستشفى الصدر بدمياط
دمياط معتز الشربينى
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شكا عدد من المرضى المترددين على مستشفى الصدر بدمياط من تردى الأوضاع  خاصة حالة الأسرة والفرش  والنظافة العامة و طالبوا مسئول الصحة بدمياط بزيارة المستشفى لتحسين أوضاعها.

يقول على بسام  احد ابناء قرية البصارطة بدمياط قمت بنقل ابنتى البالغةمن العمر 17عاما الى الان مستشفى  الصدر بدمياط  ولكننى فوجئت بأن الاسرة بدون فرش علاوة على سوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وخاصة دورات المياه  مشيرا إلى أن هذه المستشفى  تخدم عدد كبير من ابناء محافظة دمياط وكانت تحظى باهتمام مسئول الصحة ، وطالب بزيارة من وكيل وزارة الصحة بدمياط إلى المستشفى   للوقوف على حالتها على الطبيعة حفاظا على صحة المرضى

ومن جانبة قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط انه من الطبيعى عدم فرش الأسرة فى حالة خلو السرير من المرضى حسب تعليمات إدارة مكافحة العدوى، مضيفاً:" نبحث اى شكوى من المرضى وجارى تشكيل لجنة لزيارة المستشفى وتلافى أى ملاحظات والعمل على حلها  لراحة المرضى

 

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