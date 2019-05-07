محكمة تركية تصدر أحكاما بالحبس ضد أعضاء اتحاد الأطباء بالبلاد

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أصدرت محكمة تركية أحكاما بالحبس ضد 11 من أعضاء اتحاد الأطباء التركى، بتهمة توجيه انتقادات علنية للعملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد فى سوريا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن المحكمة التركية حكمت على هؤلاء الأطباء بالحبس لفترات تصل إلى 20 شهرا، بتهمة التحريض على الكراهية والعداوة.

من جانبه، أدان رئيس اتحاد الأطباء التركى سنان اديمان الأحكام الصادرة ضد أعضاء الاتحاد، ومن بينهم هو شخصيا، مؤكدا اعتزامه تقديم طعن فيها، فيما أعربت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اعتزامها الانضمام إلى المعركة القانونية بهذا الصدد.