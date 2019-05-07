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محافظ جنوب سيناء يتفقد ميناء الصيد والرصف الداخلى بالمدينة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:11 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد ميناء الصيد والرصف الداخلى بالمدينة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد ميناء الصيد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء بدأها بتفقد لجان امتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة الزهور الثانوية بنات واطمأن على خط سير الامتحانات وشجع الطلبة على التفوق كما اطمأن على الاستعدادات لامتخانات الصف الاول الثانوى والتى ستبدأ يوم 19 الجارى فى ظل النظام الجديد.

 كما قام المحافظ بزيارة تفقدية الى ميناء الطور للصيد والذى يشهد اعمال تطوير حالية تشمل جميع مرافقة، ثم انتقل لمتابعة أعمال الرصف بمدخل مدينة الطور و وازدواج مدخل قرية الجبيل واطمأن على سير العمل والجدير بالذكر ان ميزانية الرصف الداخلى بالمدينة تبلغ 29 مليون جنية.

والتقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بعدد من العمالة الموسمية بالمحافظة وقدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وقام بتوزيع عدد من المواد الغذائية ومبالغ مالية عليهم وقام بمداعبة ابنائهم وقدم لهم الهدايا وتمنى لهم التوفيق.

 


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