محافظ الوادى الجديد يوجه برفع كفاءة المنظومة الصحية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

صدق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي دعم إذاعة الوادي الجديد بمبلغ 18 الف جنية قيمة جوائز المسابقات الرمضانية اليومية التي ستنفذها الإذاعة طوال الشهر المبارك وذلك في إطار حرصه ودعمه المستمر للارتقاء بالثقافة العامة وإحياء المسابقات الرمضانية وتشجعيها وإضفاء روح البهجة لديهم .

وفي سياق آخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتخصيص قطعه أرض لإقامة دار مناسبات ملحق بمسجد سيد الشهداء بحي الزهور بالخارجة وذلك لخدمة أهالي الحى، ووجه المحافظ بسرعة عرض تقرير اللجنه المشكله بشأن مباني ومنازل منطقة عين مطلة للبت فيها وإتخاذ قرار بشأنها.

من ناحية أخري، وجه الزملوط بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي لتوفير مستلزمات طبية لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، ندوات إرشادية عن تحميل محصول دوار الشمس مع المحاصيل الأخرى بقاعة الارشاد بمديرية الزراعة بحضور الدكتور عابدين الشيمى منسق مجلس القطن و الألياف والمحاصيل الزيتية و الدكتور خالد يمانى مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد والمهندس إبراهيم محمد على مدير ادارة الارشاد الزراعى ولفيف من المزارعين والمهتمين بمحصول دوار الشمس.

حاضر فى الندوة الدكتورة غادة بدر عبد العزيز من قسم بحوث المحاصيل الزيتية باسيوط والدكتور وائل حمدالله من قسم بحوث التكثيف المحصولى بأسيوط وتم استعراض أهمية التعرف على محصول دوار الشمس والأهمية الاقتصادية والاستخدامات والمشاكل التى تقابل المحصول وكيفية التغلب عليها، كما تم الحديث عن الوضع الراهن للمحاصيل الزيتية ودور الوزارة متمثلا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومجلس القطن والألياف و المحاصيل الزيتية فى النهوض بالمحاصيل الزيتية وخاصة دوار الشمس.

وقام الدكتور وائل حمدالله بشرح وافى لأهم التوصيات الفنيه الخاصة بتحميل دوار الشمس مع المحاصيل الأخرى(الطماطم - الفول السودانى - فول الصويا - أشجار الفاكهة حديثه العمر - بطيخ اللب) من الزراعة حتى الحصاد و تمت الاجابه عن جميع استفسارات السادة المزارعين الخاصه بنظم وطريقه وميعاد التحميل.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد ان هذه الندوات ضمن فاعليات بروتوكول التعاون المشترك بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية وبين مجلس القطن والألياف و المحاصيل الزيتية بمديرية الزراعه - مركز الخارجه محافظة الوادى الجديد

من ناحيه أخرى، نجحت الإدارة الزراعية بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد فى تنفيذ مشروعات صوب زراعية لإنتاج الخيار والتى تم زراعتها بطريقة جديدة حيث تم زراعة نباتات الخيار فى قصارى وذلك للتغلب على ملوحة ومشاكل التربة وتم بالفعل البدء فى جمع محصول الخيار والذى يعتبر نموذج ارشادى لزراعة اسطح المنازل.

وقال المهندس احمد محمد شاذلى مدير عام الإدارة الزراعية بالداخلة أن المشروع تم تنفيذه تحت رعاية الدكتور مجد المرسى عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وذاك فى اطار تحفيز الشباب وخلق فرص عمل لهم وتشجيعهم على الزراعة فوق الاسطح وتحت ظروف التربة الصعبة.