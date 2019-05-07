محافظ الوادى الجديد : خفض إيجار أراضي حظائر الماشية إلى ٥٠٠ جنيه سنويا

جاء ذلك خلال لقاءه مع عدد من مواطني مدينة الخارجة عقب أداء صلاة العشاء بمسجد السيدة عائشة بمنطقة عين مطلة، كما وجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بسرعة توصيل خط مياه لمنطقة الحظائر خلال أسبوع بشرط تركيب عدادات لحصر الإستهلاك مؤكدا على سرعة عرض تقرير لجنة بحث موقف أرض عين مطلة خلال اسبوع من تاريخه. وبحث إستغلال الأراضي التي تم ازالة الحظائر منها في الأنشطة والأغراض المختلفة بعد دخولها الحيز العمراني.

وفي سياق متصل عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لقاءا مع عدد من المواطنين بمسجد الإستقامة بحي الزهور وذلك عقب أداء صلاة التراويح حيث استمع إلي أهم مطالبهم ومقترحاتهم، ومناقشة مشكلاتهم، ووجه بسرعة قيام مصلحة الري بإنهاء طلبات حفر الآبار السطحية للأراضي المملوكة للأهالي أو المقنن وضعها. كما وجه بتوحيد الوان دهان واجهات المباني بمنطقة عين مطلة وحي الزهور علي أن تتحمل المحافظة ٥٠٪من التكلفة وذلك بمعرفة شركة متخصصة لإضفاء مظهر جمالي للمدينة.

وقرر الزملوط السماح للإهالي ببناء حظائر الماشية بالإرتفاع المسموح دون اشتراط الحصول على تصريح الطيران واستجابة لتضرر أهالي المنطقة، وجه المحافظ بفتح ممر امام شرطة الترحيلات لمرور الأهالي مع الإحتفاظ بآليات التأمين اللازمة، وكذلك خفض اصوات شاشة العرض الموجودة بالممشي السياحي شمال مدينة الخارجة منعا لإزعاج سكان المنطقة