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محافظ الدقهلية: إغلاق محلات الأسماك المخالف وشهر مهلة لتحديد الارتفاعات بقرية النزهة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:12 م
محافظ الدقهلية: إغلاق محلات الأسماك المخالف وشهر مهلة لتحديد الارتفاعات بقرية النزهة كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال اللقاء
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم تشكيل لجنة لمعاينة محلان لبيع وشوى الأسماك، وذلك لمعاينتهما والتأكد من وجود مخالفات او عدم وجود تراخيص تمهيدا لاغلاقهما فى حالة ثبوت المخالفات.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية  اليوم استجابة لشكوى اثنين من المواطنيين ضد المحلين .

كما كلف محافظ الدقهلية، أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية بتدبير 5 فرص عمل فى القطاع الخاص لخمسة من المواطنين على ان يتم تسليمهم العمل فى أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية  جاء ذلك بعد ان التقى بهم اليوم خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين

وقال شاروبيم، إن الأمم والشعوب لا تبنى إلا بالعمل والإنتاج وتحدى الظروف أى كان حجمها وان على الجميع أن يعمل من اجل مواجهة الظروف المعيشية ومن اجل زيادة الإنتاج الذى سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري

ووافق محافظ الدقهلية على صرف مساعدات مالية فورية ل8 من المواطنين وادراجهم فى برنامج تكافل وكرامة وكلف السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعه ربطهم بالبرنامج وصرف المعاشات المؤقتة  لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.

وفى السياق ذاته وجه شاروبيم محمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منية النصر بإقامة كشك لمواطن بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر  وذلك لمساعدته على مواجهة اعباء الحياة وتوفير حياه كريمة له ولأسرته نظرا لظروفه الاجتماعية والأسرية.

كما تقدم أحد أحد المواطنين من أبناء قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة بشكوى يتضرر فيها من وقف ترخيص البناء الصادر له لعدم تحديد الارتفاعات، حيث قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إعادة تفعيل ترخيص البناء الخاص بالمواطن فى مدة أقصاها شهر.

 

 


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