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محافظ الإسكندرية يوجه السكرتير المساعد بمتابعة أعمال النظافة وحملات الإزالة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:32 م
محافظ الإسكندرية يوجه السكرتير المساعد بمتابعة أعمال النظافة وحملات الإزالة اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد
الإسكندرية - جاكلين منير
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وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر وتفقد وضع النظافة بنطاق الأحياء، وتكثيف دوريات المراقبة بالشوارع، وعمل حملات إزالة لجميع الإشغالات التى تعوق حركة المرور والمارة بنطاق الأحياء.
 
وبناء على توجيهات المحافظ قام السكرتير المساعد بمتابعة حملة إزالة الاشغالات والنظافة بمنطقة كيلوباترا بنطاق حى شرق، مؤكداً على رئيس الحى بضرورة استمرارية تنفيذ تلك الحملات لعودة الانضباط للشارع والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، كما تفقد السكرتير المساعد عمال النظافة ورفع كفاءة وتطوير الحديقة العامة خلف العيادة الشاملة للتأمين الصحى بشارع المكس بنطاق حى غرب، وتابع أعمال تطوير مبنى حى غرب والمسجد الملحق به، رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، واللواء هشام كمال رئيس حى غرب.

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