محافظ الإسكندرية يعقد اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين ويستمع إلي شكواهم

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلي مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها وفقا للقانون.

وذلك بحضور، اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالمواطنين، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها وانعقاد هذا اللقاء بشكل دوري يؤكد على هذا.

مشيراً، إلى أن الهدف الأساسي هو خلق قنوات إتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، وذلك بعد الإستماع إلى المواطن الذي يقوم بعرض شكواه بنفسه.

هذا وقد استمع المحافظ إلي شكاوي المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والتموين و التربية والتعليم و الصحة ، وكذا مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.

وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة، مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.