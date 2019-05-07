video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الإسكندرية: تنفيذ مشروع استرجاع المياه الرمادية بمدرسة الحرمين بالمنتزه

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:18 م
محافظ الإسكندرية: تنفيذ مشروع استرجاع المياه الرمادية بمدرسة الحرمين بالمنتزه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية الشكر لمنظمات المجتمع المدنى المدركة لدورها الفعال الذى يساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأس تلك المنظمات نادى العاصمة الذى عمل خلال الفترة الماضية مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بجهد كبير لتنفيذ مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية بمدرسة الحرمين بتقسيم الزهور الثانوية، والذى يعتبر المشروع الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتصبح بذلك الإسكندرية مدينة رائدة وسباقة فى تنفيذ مشروع من شأنه الحد بشكل كبير من هدر المياه.

وأكد المحافظ أن مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية يعتبر تطبيقا للاستراتيجية القومية المخطط لها لمواجهة ندرة المياه على مستوى الجمهورية، كما أن استعادة المياه الرمادية لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى هى تجربة ناجحة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وخاصة أن تكلفة تحلية المياه مرتفعة للغاية لهذا يجب علينا البدء فى الحفاظ على كل قطرة مياه، ومن هذا المنطلق يجب أن نثنى على مجهود كل من ساهم فى تنفيذ هذه التجربة الرائدة وعلى رأسهم نادى العاصمة.

يذكر أن المياه الرمادية هى المياه التى تخرج من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات وتتميز هذه المياه بأنها لا تحتوى على مواد عضوية بخلاف المياه التى تخرج من المراحيض وهى المياه السوداء التى لا يمكن إعادة استخدامها إلا بعد معالجتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يعقد اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين ويستمع إلي شكواهم

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة