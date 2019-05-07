محافظ الإسكندرية: تنفيذ مشروع استرجاع المياه الرمادية بمدرسة الحرمين بالمنتزه

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية الشكر لمنظمات المجتمع المدنى المدركة لدورها الفعال الذى يساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأس تلك المنظمات نادى العاصمة الذى عمل خلال الفترة الماضية مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بجهد كبير لتنفيذ مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية بمدرسة الحرمين بتقسيم الزهور الثانوية، والذى يعتبر المشروع الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتصبح بذلك الإسكندرية مدينة رائدة وسباقة فى تنفيذ مشروع من شأنه الحد بشكل كبير من هدر المياه.

وأكد المحافظ أن مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية يعتبر تطبيقا للاستراتيجية القومية المخطط لها لمواجهة ندرة المياه على مستوى الجمهورية، كما أن استعادة المياه الرمادية لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى هى تجربة ناجحة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وخاصة أن تكلفة تحلية المياه مرتفعة للغاية لهذا يجب علينا البدء فى الحفاظ على كل قطرة مياه، ومن هذا المنطلق يجب أن نثنى على مجهود كل من ساهم فى تنفيذ هذه التجربة الرائدة وعلى رأسهم نادى العاصمة.

يذكر أن المياه الرمادية هى المياه التى تخرج من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات وتتميز هذه المياه بأنها لا تحتوى على مواد عضوية بخلاف المياه التى تخرج من المراحيض وهى المياه السوداء التى لا يمكن إعادة استخدامها إلا بعد معالجتها.