محافظ أسيوط يفتتح فعاليات الليالى الرمضانية بـ "ممشى أهل مصر "

أسيوط محمود عجمى

افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، فعاليات الليالي الرمضانية والأنشطة الثقافية والفنية والدينية بالممشى السياحي على الترعة الابراهيمية بحي شرق مدينة أسيوط، والتي سيتم تنظيمها طوال شهر رمضان الكريم بالمجان، من الساعة الثامنة مساءاً، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وجامعة أسيوط، ومديريات الثقافة والأوقاف والمنطقة الأزهرية والتربية، والتعليم والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة الدولة للتنمية المستدامة ونشر الثقافة والفنون بين الشباب.

بدأ المحافظ، الافتتاح بتفقد أقسام الممشى من معارض المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والفنية والخاص بمدارس التعليم الفني، ثم معرض كلية الزراعة، والذى يضم منتجات زراعية ونباتات زينة ومأكولات ولحوم وأسماك وألبان بأسعار مخفضة للمواطنين، ثم تفقد قسم منتجات الجمعيات الأهلية والمدرسة الفندقية، ثم حضر فعاليات الملتقى الفكري الذى تنظمه مديرية الأوقاف، ومنطقة الوعظ والارشاد طوال شهر رمضان المعظم بمشاركة كبار أساتذة الجامعة وأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ويضم تواشيح دينية وخطب توعوية.

وأعلن المحافظ – خلال كلمته بالملتقى – عن استمرار الفعاليات الثقافية والفنية ومعارض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالممشى السياحي "ممشى أهل مصر" على ترعة الابراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط بالمجان للجمهور، ليكون متنفساً للأهالي، ويساهم في تنمية مواهب الشباب وتسويق منتجات الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية وتنمية الحرف التراثية ومنتجات خان الخليلي، وصناعة التلي والسجاد والكليم الأسيوطي، التي تتميز بها محافظة أسيوط مشيرًا إلى أهمية فعاليات الممشى التي يشارك فيها الشباب المتميز في كافة المجالات، والفنانين والمواهب الشابة من أبناء الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية، فضلًا عن أعمال التطوير بمشاركة الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى تنظيم فعاليات ومعارض ثقافية وفنية بالتنسيق بين الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك في إطار تفعيل خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الحدائق والمتنزهات وتنشيط الحركة الثقافية والفنية وتنمية مواهب الشباب والأطفال في الموسيقى والغناء والرسم.

يذكر أن "ممشى أهل مصر" تم انشائه من قبل وزارة الرى على الترعة الإبراهيمية بشارع احمد حسن الباقوري، بجوار كوبرى 25 يناير بحي شرق بطول 600 متر، بتكلفة 5 مليون جنيه، وتم إتباع إجراءات السلامة والأمان وتوفير مدرجات به ليصبح متنفساً للمواطنين بالمحافظة وملتقى للفنانيين في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، كلف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مسئولي مديرية الطب البيطري، بتكثيف الرقابة علي المجازر البالغ عددها 36 مجزر بمراكز ومدن المحافظة طوال شهر رمضان، والمرور اليومي عليها لمتابعة أعمال الذبح وتشغيل أكثر من وردية للكشف علي اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم، فضلا عن التأكد من توفير وسائل تطهير مجارى الصرف الصحي للمجازر والتخلص من مخلفات الذبح.

كما شدد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموينن، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وضبط المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن المرور الدوري على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أية لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية بالإضافة إلى الإشراف على شوادر بيع وتوزيع اللحوم بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فترة شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد حسن بكري مديرعام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، خطة المديرية خلال شهر رمضان، حيث تم إلغاء الإجازات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر، والتفتيش على اللحوم وتكليف رؤساء أقسام المجازر بالإدارات البيطرية بالتواجد يوميًا بالمجازر الموجودة في نطاق كل مركز لمتابعه الأعمال وتسهيل مهام الجزارين لافتا إلى العمل بجميع المجازر بالمحافظة طوال الـ 24 ساعة خلال شهر رمضان وسيتم الذبح تحت إشراف مدير المجزر كما سيتم تنظيم حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بنوعية اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحكومية.

وأشار مدير الطب البيطر،ي إلى إنه جاري تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، للتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والفنادق السياحية للتأكد من سلامة الوجبات التي تقدمها وعمل برنامج يومي للمرور، ومتابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة بها، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وتخصيص رقمي (2055468/ 2055467) للرد علي استفسارات المواطنين في أي وقت.