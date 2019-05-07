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مجمع البحوث الإسلامية: 15 قافلة توعوية إلى محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:52 م
مجمع البحوث الإسلامية: 15 قافلة توعوية إلى محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية أن شهر رمضان المبارك سوف يشهد توجيه نحو 15 قافلة توعوية إلى محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية منها محافظات:  سوهاج، والفيوم، والإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والسويس، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مدن بدر، والعبور، والشروق، والسادات، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف الحملات التوعوية والتواجد المستمر بين الناس.
 
وقال الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إنه من المقرر أن تنفذ القوافل عدة برامج توعوية متنوعة مع الجمهور من خلال مجموعة من المحاور المهمة التي تتناول حسن العلاقة مع النفس، وكيفية استثمار فريضة الصيام في تدريب النفس على الصبر والإخلاص في العمل وإفادة المجتمع، وتدريبها على قيم التضحية والشهامة والتعاون، وإحياء قيم الرحمة بين الناس.
 
أضاف "عياد" أن القوافل تستهدف التوعية بعدة قيم إنسانية منها: التذكير بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، والإعلاء من القيم الإنسانية المشتركة، والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام، وكيفية اغتنام شهر رمضان المبارك، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والزود عنها.
 
وأوضح الأمين العام أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس فى المساجد فقط وإنما سيتم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.
 
وأشار إلى أن الأمسيات الدينية التى سيتم تنفيذها فى هذه البرامج  سوف تحتوى أيضًا على مجموعة من المحاور حول فقه رمضان وأحكام الصيام المختلفة وآراء الفقهاء في عدد من المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، والحديث عن فتاوى الصيام وتفنيد الفتاوى الشاذة، والرد عليها مع مراعاة التيسير ورفع الحرج.

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