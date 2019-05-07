مترجم سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى متهم بعرقلة تحقيق عن الإرهاب

كتبت: إنجى مجدى

يواجه أمريكى من أصل صومالى، كان يعمل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى بين عامى 2012 و2015، اتهامات بعرقلة تحقيق عن الإرهاب يتعلق بجماعة الشباب الصومالية الإرهابية.

وبحسب صحيفة ذا بلاز، الأمريكية، الثلاثاء، فأن عبد الرازق حاجى ويهيلى، وهو على صلة بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، تم القبض عليه وإدانته فى عدة اتهامات تتعلق بعرقلته تحقيق فيدرالى عن الإرهاب. ويهيلى، 66 عاما من فيرجينيا، تم القبض عليه وتوجيه سبعة اتهامات له بالإدلاء بمعلومات خاطئة للمحققين وتهمة بعرقلة تحقيق فيدرالى.

وتقول أوراق ملف التحقيق الذى يشمل الاتهامات، إن ويهيلى ضلل المحققين عندما كانوا يجرون تحقيق فى الإرهاب، متورط فيه أشخاص مجهولو الهوية على صلة بحركة الشباب، وهي جماعة إرهابية إسلامية تسيطر على بعض الأراضى فى الصومال.