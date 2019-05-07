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"مباشر قطر": تميم تبرأ من كل الأعراف والتقاليد العربية وتعاون مع الأعداء

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:20 م
"مباشر قطر": تميم تبرأ من كل الأعراف والتقاليد العربية وتعاون مع الأعداء تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن يوما تلو الآخر، تتكشف زلات لسان المسؤولين القطريين المقربين من تميم بن حمد عن وجه هذا النظام الذى تبرأ من كل الأعراف والتقاليد العربية، حتى أنه بات يشارك الأعداء فى الإساءة إلى الأشقاء العرب، الذين كان لهم الفضل الأكبر فى بناء قطر وتأسيس بنيتها التحتية.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"هذه التصريحات التى أصبحت متتكرة خلال الفترة الماضية، تكشف عن الحقد الذى يشعر به نظام الحمدين تجاه دول المقاطعة العربية، فمن خلال بوابة الرياضة يواصل مسؤولى نظام الحمدين الإساءة إلى دولة الإمارات العربية ومسؤوليها، بينما من خلال ورقة التأشيرات والمصريين العاملين فى الدوحة، يعمل المسؤولين القطريين على الإساءة لجمهورية مصر العربية".

 

وأكد التقرير أن هذه السياسة المتدنية التى يتبعها النظام القطرى، تكررت على لسان أكبر الباكر الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، خلال مؤتمر صحفى عقده المجلس الوطنى القطرى للسياحة مؤخرا، للإعلان عن تفاصيل الموسم الصيفى لهذا العام، حيث وجه له أحد الصحفيين سؤالا حول إمكانية منح السائحين المصريين تأشيرات للسياحة فى قطر، فرد الباكر: "طبعا لا لأنهم أعدائنا ولو كانوا غير ذلك وفتحوا الفيز للقطريين سنعاملهم بالمثل".

 


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