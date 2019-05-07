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الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:09 م
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ماكرون يعبر عن قلقه من الضربات السورية فى إدلب

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:10 م
ماكرون يعبر عن قلقه من الضربات السورية فى إدلب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز
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عبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن قلقه اليوم الثلاثاء من ضربات الحكومة السورية فى إدلب ودعا إلى قرار سياسى مدعوم من الأمم المتحدة لإيقاف القتال.

وكتب فى تغريدة "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف فى سوريا ومنطقة إدلب. الضربات التى ينفذها النظام وحلفاؤه، بما فى ذلك الضربات على المستشفيات، قتلت العديد من المدنيين فى الأيام الأخيرة".

وشاب تصاعد العنف فى إدلب اتفاقا بين روسيا وتركيا جنَّب المنطقة هجوما من قوات الحكومة منذ سبتمبر. والمنطقة جزء من آخر موطأ قدم رئيسى للمعارضة المسلحة فى سوريا.

 

 

 

 

 


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