لمطالبته بتوفير نفقات شهر رمضان.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

قتل مواطن زوجته وشقيقه، بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بعد رفضه توفير مصروفات المنزل لها ولأبنائه، وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلن بقرية بلتان دائرة المركز، أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، وتبين مصرع ربة منزل تدعى "ثريا" على يد زوجها وشقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة، ودلت التحريات أن الزوج المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته التى طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه وخاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجره فاستل الزوج سكينًا، ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها فى الحال وعندما تدخل شقيقه ويدعى "محمد.م"45 سنة صاحب معرض سيراميك، لمنعه طعنه هو الآخر بعدة طعنات نافذة نقل على إثرها المستشفى فى حالة خطيرة‎ حتى لقى مصرعه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

فى نفس السياق، قرر مصطفى توفيق وكيل أول نيابة طوخ برئاسة المستشار أحمد الميهى، رئيس النيابة، عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامة بقتل زوجته وشقيقه بمشاجرة على مصروفات المنزل.