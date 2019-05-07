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كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب حريق سيارة ملاكى اتجاه ميدان لبنان

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:40 م
كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب حريق سيارة ملاكى اتجاه ميدان لبنان حريق سيارة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، إثر حادث اشتعال النيران فى سيارة ملاكى، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان. 
 
وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع الحماية المدنية التى دفعت بسيارة إطفاء، وتم إخماد الحريق وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث لسحب الكثافات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو، بحريق سيارة ملاكى نتج عنه تباطؤ حركة السيارات، وعلى الفور انتقل اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور إلى المكان وكلف الخدمات بتسيير حركة السيارات.
 
 

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