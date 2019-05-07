وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشابة التي تبلغ 24 من عمرها، فاجأت موريسون برشقه ببيضة، لكنها لم تتمكن من إصابته فى الرأس.

ووقع الحادث فى جمعية للنساء في منطقة ألبورى، جنوبى أستراليا.

وسارع الحراس إلى توقيف الشابة، وهى ناشطة تدافع عن حقوق الحيوان، فيما أصيبت امرأة متقدمة فى العمر جراء الهجوم، فيما وصف زعيم المعارضة، بيل شورتن، ما حصل بـ"المقرف" والفظيع.

وأكدت الشرطة اعتقال الشابة التى كانت تحمل "كرتونة" من البيض، ووجهت إليها تهمة شن اعتداء وحيازة مادة "القنب الهندي".

وفى مارس الماضى، حظى الفتى الأسترالى ويل كونولى، بشهرة واسعة، بعدما رشق بالبيض سيناتورا أدلى بتصريح عنصرى عقب هجوم إرهابى استهدف مسجدين فى نيوزيلتندا وأوقع خمسين قتيلا.

ولم يوجه القضاء الأسترالى، وقتها، أى اتهامات للصبى لأنه ما يزال قاصرا فى السابعة عشرة من عمره، وحصل على عدة تبرعات مالية، وقال إنها سيقدمها لعائلات الضحايا.

وفى تصريح عقب "حادث البيض"، قال كونولى إنه لا ينصح الناس بأن يرشقوا الساسة بالبيض، لأنهم سيجدون أنفسهم سريعا فى قبضة الحراس.