فيديو جراف..10 أسباب تخليك تدخل ابنك مدرسة يابانية

كتب ـ محمود طه حسين

بعد فتح باب التقدم للمدارس اليابانية، الأربعاء 1 مايو وحتى 15 من نفس الشهر، نرصد فى 10 معلومات أسباب تدفع ولى الأمر أن يتقدم لابنه فى المدرسة.

1ـ لغة التدريس فيها هى اللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسى المقبل.

2ـ تدريس المستوى الرفيع تساوى مع مدارس اللغات.

3ـ تتميز المدارس اليابانية بانخفاض الكثافات فى الفصل الواحد.

4ـ مصروفاتها وصلت 11 ألف جنيه مقارنة بمصروفات "الخاصة والدولية".

5ـ تقبل من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات وفى 4 صفوف 1 kg، وkg2، والأول والثانى الابتدائى.

6ـ تقبل أيضا الطفل الذى بلغ الـ7 و8 سنوات ولا توجد فى نظيرتها.

7ـ تتميز المدارس اليابانية ببناء شخصية الطفل من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو وأسلوب حياة بالمدرسة.

8ـ يتم إكساب الطفل سلوكيات ومهارات مثل: التعاطف، تحمل المسئولية، النظافة، النظام.

9ـ تتميز باستمرار الدراسة بها حتى دخول الجامعة

10ـ أسلوب التقويم يختلف عن الامتحانات فى المدارس العادية، فهى تعتمد على السلوكيات والأنشطة والمهارات.