فتح ملاعب تعليم كفر الشيخ للشباب ضمن بروتوكول تعاون بين مديريتى الرياضة والتعليم

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، طبقا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، بتعظيم الاستفادة من المنشآت والإمكانيات المتاحة لمؤسسات الدولة القائمة على أرض محافظة كفر الشيخ، بما يتيح الرعاية الكاملة للنشء والشباب فى شتى المجالات لبناء مواطن صالح قادر على العطاء، وقد تم إبرام هذا البروتوكول للتعاون بين مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت رعاية وحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ بما يضمن تلك الرعاية الكاملة للنشء والشباب على أرض المحافظة، حيث وقع عن التربية والتعليم الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، ووقع عن الشباب والرياضة، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ينص البروتوكول على الاستعانة بملاعب مراكز الشباب لتنفيذ الأنشطة الرياضية بالمدارس التى ليس بها ملاعب بالتنسيق المسبق فى مواعيد التنفيذ حتى لا يعوق خطة أنشطة مراكز الشباب، وفتح المكتبات ومراكز تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب أمام طلاب المدارس بمصاحبة المدرسين والأخصائيين بالقرى والمدن التى يوجد بها مراكز شباب.

وأضافت بثينة كشك أنه يتم استخدام أفنية المدارس والملاعب التابعة لمديرية التربية والتعليم لتنفيذ الأنشطة الرياضية عليها لمراكز الشباب التى ليس لها ملاعب فى غير مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع العملية التعليمية، وبشأن مركز شباب مية الديبة، يتم التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم فى إقامة المعارض الفنية المشتركة والعروض الرياضية، بإشراف مشترك بين الإدارات الفنية بالشباب والرياضة والتوجيه الفنى بالتربية والتعليم.