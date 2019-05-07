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غرق طفل منذ 8 أيام بترعة الراهبين وأسرته تناشد مدير أمن الغربية بالبحث عنه

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:27 م
غرق طفل منذ 8 أيام بترعة الراهبين وأسرته تناشد مدير أمن الغربية بالبحث عنه الطفل
الغربية - عادل ضرة
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سيطرت حالة من الحزن على قرية الراهبين بمركز سمنود وعلى منزل أسرة الطفل أحمد وليد القلينى، الذى لقى مصرعه غرقا يوم الاثنين الماضى يوم شم النسيم، بعد أن اختل توازنه وسقط فى ترعة الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، أثناء تواجده برفقة والدته فى الحقل.

 

وفشلت جهود الأهالى فى العثور على الجثة فى الترعة، منذ غرق الطفل بها وحتى الآن، وحرر والد الطفل محضرا بمركز شرطة سمنود بغرق نجله فى ترعة الراهبين يوم شم النسيم، وحتى الآن لم يستطيعوا العثور على الجثة.

 

واستغاث والد الطفل باللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتكثيف البحث عن الطفل بترعة الراهبين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، لانتشال الجثة ودفنها.


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