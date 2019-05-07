طارق شوقى يوضح حقيقة 11 شائعة.. ويؤكد: الوزارة لن تغلق أبوابها كما يشاع

كتب محمود طه حسين

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وأوضح حقيقة 11 شائعة تتعلق بنظام الثانوية العامة والصف الأول الثانوى والامتحان الإلكترونى.

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربةي والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع تطوير التعليم المصرى يسير إلى الأمام بخطى ثابته، وأن امتحان الصف الأول الثانوى تتم بنظام الكتاب المفتوح وإلكترونيا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة حسب الجدول المعلن، وفى لجان تم تجهيزها فى المدارس الحكومية، كما أنها تتم ورقيا لطلاب المدارس الخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات.

وشدد الوزير على أن امتحانات الثانوية العامة تتم حسب الجدول المعلن وكالأعوام السابقة والوزارة لن تغلق أبوابها كما يشاع ويروج البعض.

وأوضح الوزير أن سيستم الامتحان الإلكترونى فى مايو الجارى سوف يعتمد على نظامين منفصلين لضمان كفاءته.