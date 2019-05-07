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ضبط 14 تشكيلا عصابيا و71 قضية تسول بوسائل المواصلات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:19 م
ضبط 14 تشكيلا عصابيا و71 قضية تسول بوسائل المواصلات جريمة التسول - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

 

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 14 تشكيل عصابى، ضموا 35 متهما، إرتكبوا 14 واقعة سرقة متنوعة، وضبط 71 قضية "سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل، و5 قضايا أسلحة نارية وذخيرة، فضلًا عن ضبط 64 قضية أموال عامة متنوعة "اختلاس، استيلاء، تربح، تزوير، عملة وطنية مقلدة".

 

وأثمرت جهود الحملات الأمنية خلال شهر عن ضبط 150 قضية مخدرات، وضبط و65 قضية سلاح أبيض، وتنفيذ "67 حكم جناية – 8688 حكم حبس"، وضبط 304 قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد، وضبط 12 قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

 

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 71 قضية "أحداث- تسول"، وضبط 37350 غرامة فورية "تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة"، وضبط 4629 مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وضبط 2599 بائعا بدون ترخيص، وضبط 20 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

 


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