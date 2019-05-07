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ضبط سلاح وطلقات نارية بحوزة مزارع فى الخارجة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:00 م
ضبط سلاح وطلقات نارية بحوزة مزارع فى الخارجة بالوادى الجديد سلاح نارى - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط سلاح نارى مخبأ داخل مزرعة شمال مركز الخارجة بحوزة أحد المزارعين.

 

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد ضبط مزارع بحوزته سلاح نارى بمركز الخارجة.

 

تبين قيام حملة لتفتيش المزارع النائية والقريبة من الجبال بمركز الخارجة، بقيادة العميد - جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والنقيب محمود جمال، معاون مباحث بإدارة البحث الجنائى، والنقيب مصطفى عبد الباقى، معاون مباحث قسم الخارجة، أسفرت عن ضبط "ش" 24 سنة مزارع مواليد العزايزة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع عيار 7.62*39 مم، و 9 طلقات نارية من ذات العيار.

 

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 994 إدارى قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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