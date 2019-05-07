video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل صحة الشرقية يضبط 11 طن أغذية فاسدة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:20 م
صور.. وكيل صحة الشرقية يضبط 11 طن أغذية فاسدة جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية 11 طن مخللات وأغذية فاسدة فى حملة مكبرة على مدينة القنايات.

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ترأس حملة مكبرة ضمت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 11 طن أغذية لتغيرها فى خوصها الطبيعية، عبارة عن 100 برميل مخللات بمصنع مخللات بقرية النخاس سعة البرميل 100 كجم، 22 شيكارة ملح سعة الشيكارة 50 كجم، كما تم إعدام 50 كجم هريسة شطة فاسدة .كما تم تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصنع .

من جانبه أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة فى شهر رمضان المبارك .

 

 
IMG-20190507-WA0018
 
IMG-20190507-WA0021
 
IMG-20190507-WA0022
 
IMG-20190507-WA0024
 
IMG-20190507-WA0026
 
IMG-20190507-WA0027
 
IMG-20190507-WA0028
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة"الشرقية":ضبط 947 فلتر طبى غير مصرح بتداوله فى المستشفيات الخاصة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحه الشرقيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة