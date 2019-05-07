صور.. وكيل صحة الشرقية يضبط 11 طن أغذية فاسدة

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية 11 طن مخللات وأغذية فاسدة فى حملة مكبرة على مدينة القنايات.

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ترأس حملة مكبرة ضمت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 11 طن أغذية لتغيرها فى خوصها الطبيعية، عبارة عن 100 برميل مخللات بمصنع مخللات بقرية النخاس سعة البرميل 100 كجم، 22 شيكارة ملح سعة الشيكارة 50 كجم، كما تم إعدام 50 كجم هريسة شطة فاسدة .كما تم تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصنع .

من جانبه أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة فى شهر رمضان المبارك .



























