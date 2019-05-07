صور.. "مواشى العرب" تحتل شاطئ البلاج برأس البر.. وحملات لإزالة خيم المربين

دمياط معتز الشربينى

شكا سكان ورواد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، من انتشار عدد من رؤوس الماشية التى تتجول فى شوارع رأس البر بين العشش وبالشوارع الرئيسية وعلى شاطىء البلاج، الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى للمصيف، ويمثل خطورة على السيارات التى تسير بالشوارع الرئيسية.





ويقول أحمد زغدان، أحد سكان رأس البر، أن تجول المواشى بين العشش وبالشوارع أصبح أمر عادى ويحدث يوميا، بما يشوه المظهر الحضارى للمصيف ويضيع مكانته فى أعين رواده، وأضاف أن هذه المواشى تتبع العرب الرحل الذين يتخذون من منطقة 101 برأس البر مستقرا لهم ويعملون فى رعى الأغنام على مرأى ومسمع من مسئول الوحدة المحلية برأس البر، حتى أن المواشى تتجول على شاطىء بلاج شارع 101، وطالب بتفعيل قرار محافظ دمياط بالتحفظ على هذه الماشية .





ويضيف سامى راشد من رواد المصيف، أن انتشار هذه المواشى صورة غير حضارية ومتكررة صيفا وشتاء، ولم تستطع الأجهزة التنفيذية والأمنية برأس البر التصدى لها، رغم كثرة الوعود بمواجهتها والقضاء عليها إلا أنها وعود غير قابلة للتنفيذ.





وكان اللواء عبد اللطيف منصور محافظ دمياط الأسبق، قد أصدر القرار 131 لسنة 2014 بحظر مرور الماشية والحيوانات في مدن محافظة دمياط، ويلزم القرار الوحدات المحلية مصادرتها والتحفظ عليها إدارياً، ويتم التنسيق بينها وبين الطب البيطرى، بشأن التصرف فيها وتشكيل لجنة لاستقبال الماشية والحيوانات التي يتم مصادرتها والتحفظ عليها بمعرفة الوحدات المحلية باللجنة المشكلة بالقرار رقم 37 لسنة 2014 بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بدمياط

ومن جانبة أكد وليد الشهاوى نائب رئيس مدينة رأس البر، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع قسم شرطة رأس البر تنفذ حملات لإزالة خيم تربية المواشى بمنطقة الجبل والخاصة بالعرب الرحل.